Fase 2, ci si può abbracciare e baciare in strada? Cosa dice il decreto, la risposta che vale per tutti

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 12:20

Ci si può? Questa è la domanda che gli italiani si pongono nelladopo la notizia che ha visto una coppia di fidanzati conviventi multati per essersi stretti in mezzo strada. Precauzione? C'è chi parla già di proibizionismo e misure eccessive.Il decreto del governo parla chiaro: distanziamento sociale (di almeno un metro tra due persone) e uso della mascherina. Cosa può succedere però se a non rispettarlo sono persone che vivono sotto lo stesso tetto? A quanto pare lo stesso, visto che di fatto alla coppia di fidanzati è stata contestata la mancanza del rispetto delle seguenti regole. Dall'inizio della pandemia, in più discorsi, il premier Conte ha ribadito il divieto di baci e abbracci, soprattutto con i propri cari più fragili, come nonni o persone malate.Quindi di fatto, la multa è legittima. Le recenti foto nei quartieri della movida delle diverse città italiane che hanno mostrato numerosi assembramenti hanno fatto scattare l'allerta portando a un'intensificazione dei controlli e tolleranza zero. Baci e abbracci, dunque, sono vietati...in pubblico almeno.