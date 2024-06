Fascicolo sanitario 2.0, al via entro il 2024: «Si potrà pagare il ticket, prenotare esami e visite, scegliere il medico e consultare i referti»

di Redazione web

Il Fascicolo sanitario elettronico, la cartella digitale con i dati clinici consultabili con un clic che tutti gli italiani dovrebbero avere per migliorare e velocizzare l’assistenza e le cure in modo omogeneo sul territorio, entra nella «fase 2.0». La presentazione del nuovo logo del Fse questa mattina a Roma, da parte dei sottosegretari Alessio Butti e Marcello Gemmato, rispettivamente alla presidenza del Consiglio per l’innovazione e alla Salute.

Fascicolo sanitario elettronico, come funziona

Entro dicembre, i cittadini potranno utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) in modo operativo per ottenere varie prestazioni. l sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione, Alessio Butti ha affermato: «Entro il 2024 saranno disponibili 4 funzioni: la possibilità di pagamento dei ticket sanitari, la prenotazione di visite ed esami, la scelta o revoca del medico e la consultazione dei referti, ovvero di esami e diagnostica per immagini».

Il termine per la piena entrata in vigore del Fse - già attivo per alcune funzioni, di tipo prevalentemente amministrativo, ma con differenze tra le varie regioni - è fissato dal Pnrr entro giugno 2026: «Il nostro obiettivo è anticipare questa data - ha detto Butti -.

Fondamentale sarà naturalmente l'impegno dei medici di famiglia, che caricheranno i dati dei pazienti nel Fse in tempo reale: «Abbiamo avviato una interlocuzione con i medici ed i pediatri - ha spiegato il sottosegretario - e ci sarà una formazione ad hoc per la sensibilizzazione degli oltre 50mila medici di base sul territorio nazionale». Il Fse, ha inoltre sottolineato, «non aggraverà, ma bensì rappresenterà una 'sburocratizzazione' del lavoro del medico di base, oggi alle prese con una mole di adempienze cartacee e relative a documentazione che sottraggono tempo al rapporto con i pazienti».

Significativo anche il logo presentato oggi: «Si vede una croce che però si degrada in pixel, e poi c'è un tricolore. La nostra esperienza sarà seguita e l'Italia, su questo fronte - ha concluso - è più avanti di altri Paesi».

