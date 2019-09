Faouzi Ghoulam realizza il sogno del giovane tifoso disabile: viaggio, albergo e biglietto del Napoli pagati dal terzino

Domenica 22 Settembre 2019, 13:49

Un buon terzino in campo, un campione fuori., 28enne difensore algerino del, ha deciso di realizzare il sogno di, un giovane, raccogliendo l'appello della mamma sui social., una donna napoletana ma da tempo residente a Firenze, dove si è sposata e ha avuto un figlio, Daniele, suaveva lanciato l'appello: «Buongiorno, lui è Daniele e tifa Napoli, lo portiamo a casa al San Paolo? Ha un unico sogno: questo». Una richiesta che rischiava di essere ignorata, anche perché non erano stati menzionati gli account social del Napoli. Eppure, l'appello non era sfuggito a, che qualche giorno dopo lo ha scoperto e ha deciso di rispondere.

Ha bisogno di un biglietto? — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) September 21, 2019