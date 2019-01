Lae si svuota da sola, la scia azzurra luminosa accompagnata dal rumore di passi nella stanza del vescovo e l'inspiegabile profumo di incenso. Sono i, a Casale di Scodosia nel Padovano e che l'hanno resa protagonista, ieri sera, della nona puntata (registrata lo scorso ottobre) di The dark side un programma in onda su Rai 4 dedicato al paranormale. Il conduttore Sandro Giordano, insieme a quattro cameraman, ha trascorso un'intera notte nelle stanze della villa veneziana e nel parco in cui è immersa, pronto a captare la presenza di eventuali fantasmi.La residenza, costruita nel Seicento dalla famiglia veneziana dei Correr e dagli anni Ottanta di proprietà del Comune, secondo alcuni sarebbe infestata di spiriti, con cui l'associazione Ghost Hunter Padova ha tentato più volte di comunicare.