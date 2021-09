Fano, tragico scontro tra un'auto e uno scooter: muore motociclista di 57 anni

Tragico scontro tra un'auto e uno scooter a Fano. Un centauro, uomo di 57 anni, è deceduto. Un incidente stradale mortale si è verificato nel primo pomeriggio alla periferia di Fano e a farne le spese è stato il motociclista.

Nel primo pomeriggio di oggi si sono scontrati un'auto Audi e uno scooter Yamaha. Ad avere la peggio è stato il motociclista 57enne deceduto prima del trasporto in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate. Nel luogo dello scontro sono subito accorsi i sanitari del 118 ed era stata allertata anche l'eliambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Alla polizia stradale il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 21:40

