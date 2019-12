Schianto contro il contatore del metano, l'auto diventa una palla di fuoco

Avvolta nel fuoco una vettura che aveva appena speronato un contatore del metano in via Papiria, a Fano, nella Marche, provocando una pericolosa fuga di gas: il conducente, quarantasettenne di origini straniere, è comunque riuscito a mettersi in salvo, abbandonando l’abitacolo appena in tempo.



La strada è stata chiusa per circa un’ora. L’incidente risale alle 12.30 circai, quando la Fiat Panda in questione, che era diretta verso monte, è uscita di strada e ha urtato il muretto esterno di una fabbrica, centrando il vano del contatore. Ne è scaturito un incendio, spento dai vigili del fuoco in servizio a Fano. Sabato 14 Dicembre 2019, 17:32

