«È stato Marco a mettere in fuga i ladri, urlando dopo essere stato svegliato da rumori strani». Mauro Talamelli, a Fano un noto operatore balneare, raccontava ieri mattina del pericolo scampato da sua madre e da suo figlio Marco, che vivono al piano terra di una casa in via Meletti a Rosciano nelle Marche. Li aveva presi di mira una banda di malviventi che però ha dovuto battere in ritirata, scoperta proprio quando pensava di avere campo libero. Talamelli padre ha voluto avvertirli di non provarci più, postando su Facebook la foto del suo revolver da difesa personale: «Un messaggio deterrente». I fatti risalgono alla notte dell’altro ieri. Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA