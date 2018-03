Sarà fatta brillare in mare, con un'operazione congiunta tra Esercito Italiano e Marina Militare, l'ordigno bellico di Fano. La bomba, con una spoletta ritardata, sarà prelevata nelle prossime ore e portata in mare aperto. È quanto si apprende dal Comune di Fano



Le zone da evacuare a Fano sono il lungomare di Sassonia, il centro storico e la periferia a sud del centro. Il blocco delle circolazione ferroviaria è stata interrotto per circa una quarto d'ora per lasciare passare due frecce e un regionale, poi è stato immediatamente ripristinato.



Durerà fino a mercoledì alle 13 lo stato di allarme per il rinvenimento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale a Fano, che ha portato ad evacuare circa 23 mila persone. «Si tratta di una misura precauzionale - spiega all'ANSA l'assessore alla Protezione civile Cristian Fanesi -. Mercoledì le scuole saranno chiuse, ma non appena la bomba sarà stata fatta brillare e avremo i permesso delle autorità militari la gente potrà tornare a casa».

FANO – Evacuazione per oltre 23mila persone. L’ha comunicato il sindaco dinelle Marche,Massimo Seri, dopo la riunione con i tecnici e le forze dell’ordine per il rinvenimento martedì di un ordigno bellico sulla spiaggia diSud, in viale Ruggeri, per i lavori su uno scolmatore.Si tratta di undella seconda guerra mondiale, lungo più di un metro e pesante introno ai 250 kg. La sua pericolosità sta nell’enorme capacità distruttiva e nell’innesco chimico a tempo, che potrebbe far detonare l’ordigno in un lasso di tempo che raggiunge le 144 ore. Si è deciso di sgomberare un raggio di 1.816 dalla zona del ritrovamento:Sono stati evacuati l'o, la stazione ferroviaria e le abitazioni: circa 20mila persone saranno allontanate dall'area a rischio. Bloccati anche i treni dalle 21.30, dato che la stazione (come l'ospedale) si trova nella zona di pericolo. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14. Nella notte si proverà a spostare l'ordigno per poi affidarlo alla Marina MilitareL'di Fano in seguito al ritrovamento della bomba residuato bellico è dovuta al fatto che l'ordigno è stato innescato accidentalmente durante alcuni lavori. Le misure precauzionali suggeriscono dunque l'allontanamento delle persone.