Family Day, la figlia di Gandolfini: «Quando ho divorziato papà mi ha licenziata. Ha detto che brucerò all'inferno»

Il leader del Family Day da una parte, una figlia ribelle dall'altra. In una doppia intervista il quotidiano Il Messaggero ha messo a confronto, in una serie di domande che hanno dimostrato la profonda differenza che percorre le due generazioni della famiglia Gandolfini.Maria infatti è la figlia di, ha 36 anni, une quattro figli, oltre che un precedente matrimonio, sfociato in. Una notizia, quella della rottura delle nozze, che suo padre Massimo non ha preso benissimo: «. E da quel momento non ha più voluto vedere i miei 4 figli. Anzi» le sue parole rilasciate il giorno della contromanifestazione di Verona. Il divorzio di Maria ha anche avuto un bruttissimo risvolto professionale, visto che padre e figlia lavoravano insieme: «. Ma quando ho deciso di lasciare mio marito,. Così, su due piedi».Maria Gandolfini poi presenta suo padre come «», di cui per anni è stata succube. Massimo è padre di diversi figli, nessuno dei quali di sangue: «Noi siamo- spiega Maria -. Mi ha fatto vivere nell'incubo per una vita, e tante cose non posso raccontarle, ma alla fine mi sono ribellata».Una scelta, quella di Maria, che va contro alcuni dei suoi fratelli: nello schieramento "pro-Family Day", oltre al padre Massimo sono stati visti anche Loretta, Paulo e Maria Gandolfini, tutti fratelli di Maria.Sulle dichiarazioni della figlia Maria, Massimo Gandolfini ha affermato che «sono servite se non altro a demolire l'immagine delche impone le sue idee. Per cui mia figlia - ha concluso il leader del Family Day - fa giustamente quello che crede e che reputa giusto. Io naturalmente la rispetto. Lei è uno dei miei sette figli che amo tutti nella stessa maniera».