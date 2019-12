Intossicati dal monossido di carbonio, i consigli dei Vigli del Fuoco: «Non solo bracieri fai-da-te, anche un corto circuito può essere letale»

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingegnereè attualmente Direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, ma è stato in precedenza anche Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco della Capitale. Un esperto di pericoli domestici.«Si tratta di un gas molto pericoloso. Inodore e incolore, si genera dalla combustione incompleta di combustibili fossili. Le emissioni in spazi chiusi possono causare incidenti mortali e ospedalizzazioni. Le fonti presenti in casa possono essere varie e sono spesso dovute a soluzioni di fortuna per il riscaldamento: spesso impianti “alla buona” oppure bracieri. Si scelgono anche per poca disponibilità economica».«Assicurarsi di avere un impianto di riscaldamento a norma ed installato a regola d’arte. Molto importante è anche la manutenzione, controlli periodici riducono il rischio di guasti che potrebbero provocare le emissioni. Fondamentale è anche avere un’areazione adeguata. La combustione richiede sempre un sufficiente ricambio d’aria, anche per il familiare caminetto a legna».«In questo caso, i maggiori rischi possono essere dovuti a problemi di sovraccarico o ad un cortocircuito. Anche qui, il modo migliore per evitare incidenti è assicurarsi di avere sistemi installati come si deve e sottoporli a controlli di manutenzione regolari».