Scomparsi a Los Roques, il dramma dei famigliari: «La loro tomba resterà quell'aereo in fondo al mare»

«Ormai ci siamo rassegnati. I corpi dei nostri cari non verranno più ripescati. La loro tomba resterà quell'aereo in fondo al mare». Sono passati 14 anni esatti dall'incidente aereo di Los Roques, arcipelago del Venezuela, in cui sono morti Paolo Durante, 40enne di Ponzano Veneto (Treviso), la moglie Bruna Guernieri e le figlie Sofia ed Emma Viola, di 6 e 8 anni. Le loro famiglie si sono messe il cuore in pace, dopo anni di battaglie per il recupero delle salme. Quattordici anni di promesse rimaste tali: la storia è raccontata da Il Gazzettino.

Il piccolo aereo che collegava Caracas in Venezuela con il paradiso delle isole Los Roques è scomparso nel nulla, inabissato nell'oceano, portando con sè anche la famiglia di origini venete.

COSA SUCCESSE NEL 2008

Quel tragico 4 gennaio del 2008 la famiglia Durante, in vacanza in Venezuela, si imbarcò su un piccolo velivolo, con un'altra decina di persone, con meta le isole di Los Roques. Alle 9,23 il primo allarme per un guasto al motore. Un quarto d'ora dopo la richiesta di aiuto, poi del velivolo non ci fu più traccia. Qualche tempo dopo venne ritrovato il corpo del copilota, in una spiaggia a 300 chilometri di distanza dal punto probabile dell'incidente. Nel giugno 2013 l'aereo è stato individuato a una profondità di 975 metri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA