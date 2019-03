Famiglia distrutta, la bimba sta meglio: «È cosciente, respira spontaneamente». Grave il fratellino

Gianluca Carotti, la bimba di appena 10 anni ricoverata in Rianimazione pediatrica ad Ancona dopo lo schianto frontale di ieri , è cosciente e respira spontaneamente. La figlioletta di, la bimba di appena 10 anni ricoverata in Rianimazione pediatrica ad Ancona, è cosciente e respira spontaneamente.

Porto Recanati, è stato provocato da Marouane Farah, un uomo originario del Marocco arrestato per omicidio stradale. «Le condizioni cliniche della bambina - si legge nel bollettino - sono state stabili per tutta la notte. Questa mattina è stata alleggerita la sedazione e la bambina è stata estubata con pronta ripresa di un normale stato di coscienza e di una buona respirazione spontanea. Necessita ancora di un monitoraggio intensivo».







Chi è Marouane Farah: marocchino arrestato per omicidio stradale. Era ubriaco e drogato



La prognosi resta «riservata». Il bimbo, spiegano gli Ospedali Riuniti, «è in condizioni cliniche stabili. Necessita ancora di monitoraggio intensivo. Durante la notte - riferiscono gli Ospedali Riuniti - il quadro clinico si è mantenuto stabile, in assenza di complicanze». Anche per lui ancora «prognosi riservata». L'incidente, a, è stato provocato da Marouane Farah, un uomo originario del Marocco arrestato per omicidio stradale. «Le condizioni cliniche della bambina - si legge nel bollettinoLa prognosi resta «riservata». Il bimbo, spiegano gli Ospedali Riuniti, «è in condizioni cliniche stabili. Necessita ancora di monitoraggio intensivo. Durante la notte - riferiscono gli Ospedali Riuniti - il quadro clinico si è mantenuto stabile, in assenza di complicanze». Anche per lui ancora «prognosi riservata».

«Stabili» invece le condizioni dell'altro bambino di 8 anni, figlio della compagna di Gianluca,, anche lui ferito e ricoverato in rianimazione. Per entrambi, fanno sapere gli Ospedali Riuniti in un bollettino medico, la prognosi è «riservata», necessitano di «monitoraggio intensivo».