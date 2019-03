Famiglia distrutta, chi è Marouane Farah: marocchino arrestato per omicidio stradale. Era ubriaco e drogato

Ultimo aggiornamento: 11:34

Alla guida di quellache ha stravolto una famiglia,, c’era lui:, 35 anni, marocchino ma in Italia da oltre 15 anni. Nato a Casablanca ma residente nelle Marche, dal suo profilo Facebook si nota un grande amore per i motori, soprattutto per le moto: faceva l’operaio, alladi Monte San Pietrangeli, e da poco era rientrato a lavoro dopo un periodo di assenza.Farah era statodell'anno scorso: un maxiblitz dei Carabinieri di Macerata lo aveva infatti visto coinvolto nel(un chilo era stato trovato a casa sua). Il marocchino era stato poi rilasciato e sottoposto al semplice obbligo di firma, prima del nuovo arresto di ieri: al momento dell’impatto tra la sua auto, su cui viaggiavano anche due suoi connazionali (rimasti feriti) e la Peugeot della coppia, Farah era ubriaco e sotto l’effetto di droga.Secondo la ricostruzione del Resto del Carlino, i tre marocchini stavano correndo a tutta velocità per allontanarsi da un parcheggio in cui la loro auto aveva danneggiato altre autovetture: attualmente Marouane Farah è ricoverato a Civitanova con ferite non gravi., figli di Elisa e Gianluca: la prima è in terapia intensiva ad Ancona, il secondo è stabile.