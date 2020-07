Falso invalido con la pensione da 100mila euro partecipa a una rissa nel bar: smascherato dalle telecamere

Ultimo aggiornamento: Tuesday 14 July 2020, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo un certificato medico, aveva una graveche non gli consentiva nemmeno di alzarsi in piedi, eppure ha partecipato attivamente ad una. Smascherato dalle telecamere di videosorveglianza del locale, undi Flero (Brescia) è statodai carabinieri.Come riporta Brescia Today, la rissa è avvenuta a. L'uomo aveva chiesto aiuto ai carabinieri per un'aggressione subita, ma le immagini delle telecamere hanno mostrato chiaramente il 57enne che, nonostante le stampelle, durante lasi era dimostrato in forze e decisamente agile.A quel punto, i militari hanno fatto partire delle indagini, coordinate dalla Procura di Brescia, che hanno dimostrato come l'uomo, dal 2014, avesse percepito indebitamente 87mila euro di pensione di invalidità, ottenuta in seguito ad un incidente stradale, e altri 20mila euro come indennità di accompagnamento. Denunciato, il 57enne è ora accusato di truffa aggravata e continuata ai danni dell'Inps.