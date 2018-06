Padova, falsa invalida scoperta dal finanziere travestito da infermiere. Si spostava in sedie a rotelle ma camminava normalmente

"Chi l'ha Visto", Sara Scimmi parlò con qualcuno prima di essere travolta dal camion: «Chi la invitò a uscire?»

In sedie a rotelle percepiva una pensione di invalidità ma la carrozzina la usava solo nei momenti opportuni per non farsi scoprire, cosa che non è riuscita a fare quando, dopo una serie di appostamenti, un finanziere si è finto infermiere per assisterla scoprendo l'inganno. La vicenda che si svolge a Padova è durata per qualche tempo ed ha richiesto una lunga indagine coordinata dal Pm Sergio Dini.La 'doppia vita' della falsa invalida, una 60enne, è stata così documentata con testimonianze, intercettazioni e video che la ritraggono deambulare tranquillamente, quindi perfettamente sana, e in carrozzina nelle strette occasioni necessarie quando va dal medico, frequenta l'ospedale per delle visite o in compagnie di persone che potrebbero smascherarla. Tutti accorgimenti falliti tanto che la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per truffa aggravata ai danni dello Stato.