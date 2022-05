Falcone e Borsellino, la moneta da 2 euro per ricordare i due magistrati anti-mafia a 30 anni dalle stragi

Un omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal Poligrafico e Zecca dello Stato a trent’anni dalla loro tragica uccisione. Nella Collezione Numismatica 2022 arriva una moneta da due euro a corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e circolazione ordinaria. La moneta è stata coniata per ricordare il sacrificio dei due magistrati nella lotta alla mafia, morti nelle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Sul dritto della moneta il volto sorridente dei due giudici, tratto dalla foto scattata da Tony Gentile nel 1992 durante un evento pubblico a Palermo. In alto, ad arco, la scritta “FALCONE - BORSELLINO”; sotto, le date “1992 2022”, rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica Italiana “RI”; a destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

La moneta nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è stata coniata in fior di conio e in proof, con una tiratura rispettivamente di 12 mila e 10 mila esemplari, a cui si aggiunge il rotolino da 25 pezzi fior di conio in 10 mila esemplari. La moneta per la circolazione ordinaria conta un contingente complessivo in valore nominale di 6 milioni di euro corrispondente a 3 milioni di monete.

