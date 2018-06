Assalto in casa dei ladri spiderman. Raffica di colpi, svuotate 4 abitazioni

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FALCONARA - Quando i topi d’auto si prendono una pausa, tornano in gioco quelli d’appartamento: in poco meno di una settimana svaligiate ben quattro abitazioni, tutte dislocate a pochi passi dal mare. Due furti sono andati in scena a Falconara, in via Milano, altri due tra Collemarino, in via Redi, e Palombina Nuova, in via Mercantini. In tutti i casi, i ladri si sono introdotti tra le mura domestiche infrangendo dei finestroni situati al piano terra oppure arrampicandosi fino al balcone, facendo leva sulle loro doti acrobatiche.Per i quattro blitz, i malviventi hanno messo le mani su monili in oro, preziosi e anche contanti, agendo tra il tardo pomeriggio e la prima serata, quando nessuno dei padroni di casa si trovava all’interno dell’abitazione. L’orario scelto per i blitz, al calare del sole, li ha facilitati nella fuga. In totale, si conteggia un bottino che supera i diecimila euro. La scia di furti che ha colpito le due città arriva dopo quella assestata dalla gang, probabile corollario della banda di suv scatenatasi in inverno, che a metà dello scorso mese aveva preso di mira il quartiere adriatico di Ancona, facendo sparire vari modelli di auto – suv e utilitarie - tutte caratterizzate dall’appartenenza al brand Ford. Dopo giorni di apparente tranquillità, a disturbare il sonno di anconetani e falconaresi ci ha pensato un gruppo di ladri specializzato nei colpi in appartamento. In una sola serata, lo scorso weekend, sono state prese di mira tre abitazioni: due villini a Falconara e un appartamento al secondo piano di via Redi, a Collemarino. In quest’ultimo caso, la batteria di banditi si è arrampicata fino al balcone del secondo piano, probabilmente facendo perno sui tubi della grondaia. Una volta arrivati sul terrazzino, hanno infranto la porta finestra per poi sgattaiolare dentroBottino maggiore arraffato nei due villini di via Milano, nei pressi del ristorante l’Arnia del Cuciniere. Qui, i ladri sono passati dalla porta finestra del piano terra e si sono portati via sia l’oro, che oggetti preziosi che tutti i contanti trovati in casa. Stessa sorte per un appartamento di via Mercantini, a Palombina Nuova, svaligiato nei giorni scorsi con le modalità messe in atto per i precedenti colpi. Sulle tracce dei malviventi si sono messi in moto i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.