Ventisettenne picchia la nonna prendendola a testate: «Sei una morta che cammina!»: arrestato

Mercoledì 14 Agosto 2019, 21:45

Aveva afferrato per il collo la77enne per poi colpirla con una testata sul mento. Solo l'ultima delle ripetuteche unriservava alla sua famiglia da anni. I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima (Ancona) lo hannoper maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo, pregiudicato, aveva precedenti penali per reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti.A chiamare i militari è stata la nonna materna, stremata dai comportamenti vessatori e violenti del nipote, disoccupato da sempre e che vive dei soldi che ottiene dall'anziana e dai propri genitori. Una storia di minacce e violenze che i carabinieri avevano cominciato a monitorare 6 mesi fa, quando i genitori avevano trovato il coraggio di denunciarlo.Su richiesta della stessa nonna i militari sono intervenuti e una volta arrivata a casa del 27enne hanno assistito a un altro tentativo di aggressione. «Tu sei una morta che cammina», gridava il ragazzo all'anziana. A quel punto sono scattate le manette. Il 27enne trascorrerà Ferragosto nel carcere di Montacuto. L'udienza di convalida è stata fissata per venerdì ad Ancona.