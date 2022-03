Minacce e un proiettile al virologo Pregliasco: «Giù le mani dai bambini, soffrirai con la tua famiglia»

Fabrizio Pregliasco, il virologo della Statale di Milano ancora nel mirino dei no vax. Dopo gli insulti e le minacce sui social, il medico e docente universitario ha ricevuto anche una busta contenente una lettera ed un proiettile.

Leggi anche > Covid in Italia, Gimbe: «In calo contagi, morti e ricoveri. Preoccupano i rifugiati ucraini»

Fabrizio Pregliasco, lettera con proiettile: «Faremo soffrire te e la tua famiglia»

Lo ha denunciato lo stesso Fabrizio Pregliasco all'AdnKronos: «Ero a lezione quando il postino l'ha recapitata al laboratorio dell'università. Mi ha telefonato uno dei miei collaboratori che ha aperto con i guanti questa busta che gli era sembrata un po' strana, pensavano ci fosse dentro una fialetta o qualcosa del genere e invece c'era una bella lettera di minacce in cui mi dicevano che io consiglio il vaccino ai bambini che è neurotossico e quindi mi mandavano questo proiettile, non grosso, promettendo di sparare nelle gambe e nella pancia a me, ai miei figli e ai miei familiari, con l'intento proprio di farmi soffrire».

Fabrizio Pregliasco: «Ora potrei finire sotto scorta»

«Proprio ieri ero stato alla Digos per aggiornare il pacchetto delle minacce e degli insulti ricevuti sui social e la sequenza dei numeri telefonici, in alcuni casi in chiaro, di alcune delle persone che mi hanno telefonato a tutte le ore del giorno e della notte e oggi - dice sconfortato il virologo - è arrivata questa». «Non so se mi metteranno sotto protezione, stanno valutando. Ora la scientifica stava analizzando se c'erano anche impronte e altro. Certo è una cosa spiacevole», afferma. Ma poi ci scherza su: «Si concludono così questi due anni di divulgazione, con un colpo alle ginocchia. Ma insomma - chiude ridendo il direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi - al Galeazzi me le possono sistemare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA