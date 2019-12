Wanda Nara e Brozovic, Fabrizio Corona a processo per il falso flirt

Altro processo in vista per, l'ex fotografo dei vip e 're dei paparazzi' che alle spalle ha già diversi problemi con la giustizia italiana: il prossimo 12 marzo Corona sarà processato con l'accusa di diffamazione ai danni dei calciatorie della moglie di quest'ultimo,Sul suo sito King Corona Magazine Corona aveva infatti ipotizzato un flirt tra Brozovic e Wanda, quando sia Brozovic che Icardi giocavano insieme nell'Inter: un flirt fermamente smentito dai diretti interessati, che hanno denunciato per diffamazione Corona. Sia Brozovic, con l'avvocato Danilo Buongiorno che Icardi e la moglie, con l'avvocato Giuseppe Di Carlo, si sono costituiti parte civile.Il rinvio a giudizio davanti alla Quarta sezione del Tribunale di Milano è stato deciso dal gup Ottone De Marchi. Il magazine di Corona azzardava anche una separazione nella coppia Nara-Icardi per via del flirt che Brozovic aveva subito smentito e, per questo, aveva presentato denuncia con l'avvocato Buongiorno. «Il giudice - ha commentato il legale - ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l'accusa di diffamazione in dibattimento e ha disposto pertanto il processo».