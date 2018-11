Carceri piene? Non si fa uscire nessuno, no svuotacarceri, no indulti!

Ne costruiremo di nuove con i soldi risparmiati dalla riduzione degli sbarchi. #DecretoSalvini — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 novembre 2018

Un post che fa discutere quello disu. L'ex re dei paparazzi rilancia un tweet del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in cui il vicepremier cita il suo decreto e le carceri piene spiegando che non si fa uscire nessuno e negando prossimi indulti. Corona scrive: «Articolo 27 della costituzione: il carcere è l’estrema ratio. Il carcere è rieducazione non tortura e poi che senso avrebbe l’esecuzione penale??? Prima o poi può succedere a chiunque di sbagliare».Corona, evidentemente, contesta le parole di Salvini parlando dell'esperienza personale in una casa di reclusione. In poche il post su Instagram di Corona ha fatto il boom di commenti: c'è chi lo attacca, ricordando soprattutto che uno come lui non piò parlare di rieducazione.