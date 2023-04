Fabrizio Corona entra in politica: possibile futuro assessore ai Servizi Sociali del comune di Catania

di Redazione web

Fabrizio Corona potrebbe avere un futuro prossimo in politica: più precisamente da amministratore locale a Catania. «Sono assolutamente d'accordo con l'avvocato Lipera quando dice che esistono destra,sinistra e centro. Non esistono i partiti. Abbiano visto come un partito, il M5S, sia riuscito ad ottenere ciò che ha ottenuto. Abbiamo visto come tantissimi incapaci ed inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo». Lo afferma a Catania Fabrizio Corona, parlando con i giornalisti durante la conferenza stampa insieme al candidato sindaco del capoluogo etneo, l'avvocato penalista Giuseppe Lipera che ha proposto allo stesso Corona di fare l'assessore ai Servizi Sociali in caso di successo alle urne il prossimo 28 e 29 maggio.

Corona e la frecciata a Di Maio

«Non risparmio nessuno. Parliamo ad esempio dell'ex deputato Di Maio - aggiunge Corona- che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua. Oggi esistono le idee e soprattutto chi ci mette il cuore e chi fa le cose per il giusto».

Corona futuro assessore?

«Fabrizio Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L'ho seguito da lontano, da sempre, e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Fabrizio Corona, che veramente certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania». Lo afferma il candidato sindaco di Catania, l'avvocato penalista Giuseppe Lipera in conferenza stampa insieme a Fabrizio Corona, in vista del voto amministrativo di fine maggio.

