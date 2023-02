Fabrizio, trovato agonizzante in strada e morto in ospedale: un denunciato per omicidio stradale Gli accertamenti sono stati svolti dalla Polizia locale, che ieri ha fermato un individuo sospettato di essere il responsabile dell'incidente





Una persona è stata denunciata, con l'ipotesi di reato di omicidio stradale, in relazione alla morte di Fabrizio Copetti, il bancario di 55 anni trovato agonizzante nella tarda serata di lunedì nei pressi di un attraversamento pedonale, e morto un paio d'ore dopo il trasporto all'ospedale. Uomo trovato agonizzante in strada: sfigurato e privo di sensi, muore in ospedale Roma, incidente stradale choc sul Gra: uomo avvolto dalle fiamme fuori dall'auto Il bancario trovato agonizzante Sul volto dell'uomo era presente un forte trauma, e tra le ipotesi del decesso era emersa anche quella dell'investimento da parte di un'auto pirata. Gli accertamenti sono stati svolti dalla Polizia locale, che ieri ha fermato un individuo sospettato di essere il responsabile dell'incidente. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:31

