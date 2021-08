Treviso, va a letto e la moglie lo trova morto il mattino di dopo: Fabrizio Beraldo aveva 46 anni

La sera prima stava bene. La mattina dopo non c’era più. L’imprenditore Fabrizio Beraldo è morto improvvisamente, nel suo letto, nell’abitazione di Treviso. Aveva 46 anni. La moglie Marzia alle 6,30 si è alzata e ha lasciato il marito dormire ancora un po’. Ma alle 9,30 quando è tornata per svegliarlo lo ha trovato rantolante. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che sono subito arrivati ma non c'è stato nulla da fare. Un aneurisma non gli ha lasciato scampo.

Nonostante i soccorsi fossero stati subito chiamati sul posto, Fabrizio Beraldo era rimasto per troppo tempo senza ossigeno. Ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

Fabrizio Beraldo era titolare dell'azienda con sede a Istrana Ser.Ca. montaggi sas, imprenditore molto conosciuto nella zona. Amava il lavoro ma, più di tutto, la famiglia. Fabrizio lascia la moglie Marzia, i figli Filippo e Giulio, Mattia (figlio della sua seconda moglie), i fratelli Isabella e Claudio, i cognati, le nipoti, gli amici e i parenti tutti. Oggi si sono svolti i funerali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 15:53

