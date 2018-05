Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La famiglia dinon si arrende e continua a voler sapere dove stia il figlio.ha ricostruito gli ultimi attimi prima delladel 22enne di Bolzano sparito dal 15 maggio in Sardegna, nella zona di, dove si era recato per lavoro. Lavorava e viveva in un residence in località Rudargia e pare che proprio lì sia successo qualcosa che lo ha turbato.La sera in cui è scomparso ha prima chiamato la madre dicendole che sarebbe andato a letto. Dopo 40 minuti Fabrizio se ne va proprio dal residence con un estintore in mano. Nel giardino sono state trovate la busta della spesa e il suo portafogli, cosa che fa capire che non sia rientrato affatto, poco dopo prova a rompere il vetro della reception, ma non riuscendo si allontana. Nella reception c'era il trolley di Fabrizio in cui c'era tutto il materiale di cablaggio e il suo pc, secondo i genitori voleva recuperare i suoi oggetti personali, ma non riuscendo si sarebbe allontanato.Nelle immgini, spiegano nel programma, sarebbe turbato e a quel punto si sarebbe diretto verso il porto, spogliandosi in strada. Le telecamere lo riprendono nuovamente al porto, solo in boxer, intorno alle 21,00 che cammina a passo svelto, come se scappasse da qualcuno, e si dirige verso la spiaggia. Non è chiaro dove sia, se sia vivo o morto, la famiglia continua a chiedere che venga cercato e non perde le speranze.