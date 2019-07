Mamma si toglie la vita nel terrazzo di casa, scoperta choc della figlia al rientro

Giovedì 11 Luglio 2019, 03:05

Tragedia, ieri mattina, nel quartiere Borgo di Fabriano. Una donna di 48 anni, originaria della provincia di Macerata e residente da tempo in città, si è tolta la vita con una corda sul terrazzo della sua abitazione. A fare la triste scoperta la figlia quando è rientrata a casa per pranzo che ha subito chiamato forze dell’ordine e il 118 dell’ospedale Profili. Da poco separata dal marito, ha deciso di farla finita nel suo appartamento nella tarda mattinata di ieri. La salma è stata già messa a disposizione dei familiari per l’ultimo saluto. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari che sono stati allertati dalla figlia. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.