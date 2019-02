Fabriano, scoppia uno pneumatico camion su un'auto, muore una donna

Incidente mortale oggi pomeriggio sulla provinciale Arceviese tra Fabriano e Sassoferrato nelle Marche. Stando a quanto è stato potuto apprendere, lo scontro è stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico di un camion. Il mezzo pesante ha sbandato e ha preso in pieno un'auto che viaggiava sulla corsia opposta. A bordo c'era una donna di mezza età che proveniva dall'Umbria, per lei purtroppo non c'è stato niente da fare. Successivamente c'è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro mezzi con tre feriti. Sul posto le ambulanze inviate dal 118 e i vigili del fuoco e carabinieri. Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA