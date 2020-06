Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: centauro muore sul colpo

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 21:56

Tragico incidente sulla SS 76. Motociclista perde il controllo della sua moto e si schianta contro il guard-rail e muore sul colpo. La SS 76 è rimasta chiusa per più di un’ora tra lo svincolo di Campodiegoli e Fabriano Ovest. E’ avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 18, lungo la direttrice Perugia-Ancona, a pochi chilometri dalla città della carta.LEGGI ANCHE:Un motociclista di 77 anni, in sella a una Cbr1000 ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard-rail. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 7+100 poco dopo Cancelli, direzione Ancona. Sul posto i sanitari del 118 dell’ospedale Profili, l’eliambulanza Icaro 2, i carabinieri del Norm di Fabriano per i rilievi. A nulla è servito l’arrivo tempestivo dei medici: l’uomo è morto sul colpo. Lungo la SS 76 si sono formate lunghe code.