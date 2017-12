Ragazza di 17 anni vuole uscire dopo cena, la madre glielo nega e la pugnala all'addome

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FABRIANO - La figlia 17enne voleva uscire per trascorrere la serata di Santo Stefano fuori casa, la madre non vuole e sferra un colpo con un coltello da cucina. Paura ieri sera in un’abitazione del centro storico di Fabriano. Una ragazzina è finita al pronto soccorso con un taglio all’addome: soccorsa dai sanitari non è in pericolo di vita.Poco fa i carabinieri hanno arrestato la madre, una 45enne di Fabriano, per lesioni personali. Un raptus di follia che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Tutto è successo ieri notte, poco prima dell’una. La donna, che vive in un appartamento nel centro insieme ai tre figli, non voleva che la ragazzina uscisse per trascorrere alcune ore di festa fuori casa. Prima è scaturito un acceso diverbio, poi, in un attimo, la mamma ha preso un coltello e l’ha ferita all’addome. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Indagini in corso. La madre è stata arrestata e trasferita nel carcere di Pesaro.