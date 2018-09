Nonna tradita dalla chiusura centralizzata: bimbo di 9 mesi prigioniero in auto

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi 9 mesi è rimasto chiuso da solo in auto a, laha provato a tranquillizzarlo dall’esterno senza farsi prendere dal panico. Fortunatamente, nel giro di poco, sono arrivati i vigili del fuoco che sono stati costretti a rompere delicatamente il finestrino lato guida per aprire la macchina.E’ accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 18, nel parcheggio davanti alla multisala Movieland di Fabriano. Protagonista una 50enne del posto che era appena scesa dalla suaZafira e stava per abbracciare il nipotino che si trovava sul seggiolino, quando si è accorta che le chiavi erano rimaste all’interno del mezzo.