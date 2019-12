Tifoso morto a 42 anni: il funerale è come il film Braveheart

Roseto, tifoso di basket morto a 42 anni: il funerale di Fabio è come il film Braveheart

Lunedì 30 Dicembre 2019, 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Tutti in fila per tre con lein mano, accompagnati dalle note di James Horner (suono di cornamuse scozzesi), la, e uno striscione di una ventina di metri con la scritta “Ultras vero emblema della rosetanità - Fabio vive nel cuore degli ultras”. Così un migliaio di tifosi del Roseto pallacanestro , amici e parenti hanno voluto dare l’ultimo saluto all’amico Fabio Costantini , soprannominato "" morto prematuramente all’età di 42 anni dopo un malore.La notizia del suo decesso era arrivata a Roseto il giorno di Natale. Diventata subito virale sui social. Fabio è stato trovato morto anel primo pomeriggio del 24 dicembre per cause ancora ignote. La magistratura emiliana ha aperto un fascicolo nel merito e il 27 dicembre è stata effettuata l’autopsia. Molto conosciuto, la sua prematura scomparsa ha colpito portando un velo di tristezza a molte persone, in particolare nell'ambiente dei tifosi del basket e del calcio.