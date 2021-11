Fabio Camilli a “Oggi è un altro giorno”: «Così ho scoperto di essere il figlio di Domenico Mudugno»

Fabio Camilli ospite di Serena Bortone su RaiUno a “Oggi è un altro giorno”. Fabio Camilli è il figlio “segreto” di Domenico Modugno, ed riuscito ad acquisire il cognome del cantante dopo ben diciotto anni di battaglie legali.

Fabio Camilli ospite di “Oggi è un altro giorno”

Fabio Camilli ospite di Serena Bortone su RaiUno a “Oggi è un altro giorno” ha raccontato di come ha scoperto di essere il figlio di Domenico Modugno: «Un giorno mentre ero all’ospedale militare - ha racontato - ho chiamato casa e mi mi hanno detto che una mia ex fidanzatina, Silvia, mi aveva cercato urgentemente. La contatto e lei mi confessa che nell’ultimo periodo aveva iniziato una relazione con un mio amico, Marcello. Le dico che non c’è problema, ma lei mi risponde che la questione non era questa ma che Marcello gli aveva confidato che io e lui eravamo fratelli. Mia madre e suo padre avevano avuto una storia e io insomma era figlio di Domenico Modugno. Sono rimasto mezz’ora la telefono, poi ho girato per il parco del Celio cercando di ripensare a tutta la mia vita. All’inizio pensavo fosse una burla, poi ho cominciato a ricostruire le cose…».

Dopo la notizia, arrivata quando aveva 25 anni, non se è confidato inizialmente con i genitori ma con gli amici: «Con i miei genitori avevo un rapporto molto teso e non ho detto niente, non avevo troppa confidenza. Ho capito dopo che l’astio che il mio (falso) padre aveva contro me era dovuto quantomeno a un sospetto... Non ho avuto un’infanzia troppo felice da un punto di vista affettivo. Ho trovato la forza di andare avanti e gli spezi affettivi al di là della famiglia. Mi sono confidato con i miei amici e ho scoperto che tutti sapevano questa cosa, perché alla fine sono i segreti di Pulcinella. A mia madre invece l’ho detto dopo una discussione pesante, le ho scritto una lettera e poi ci siamo confrontati. Era difficile metterla all’angolo, mi ha confermato la relazione dicendomi che non sapeva se ero realmente figlio di Modugno».

Fabio Camilli ha ottenuto i lcognome del padre con diverse battaglie legale, ma non è mai andato a trovare il papà Domenico: «Lui l’ha confessato alla famiglia solo alla fine, quando ha avuto un ictus. Era molto difficile interagire con un personaggio famoso e dopo la malattia è stato ancora più protetto dalla famiglia»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA