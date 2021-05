Fa sesso su un prato con l'amante: lei viene multata di 10mila euro, lui si salva così

Fanno sesso su un prato in un luogo pubblico: lei viene multata, lui no. Accade a Moncalieri, in provincia di Torino, dove una donna di 46 anni italiana è stata multata di 10mila euro dalla polizia locale. Il motivo? Aveva appena fatto sesso con un uomo, che però si è ‘salvato’ scappando via prima dell’arrivo degli agenti.

La polizia locale era intervenuta su segnalazione dei residenti, che hanno visto e soprattutto sentito le effusioni della coppia: all’arrivo degli agenti la donna ha prima cercato di negare tutto, poi ha ammesso di aver fatto sesso col suo amante, un italiano di 38 anni che però è riuscito a fuggire. La passione aveva travolto entrambi mentre aspettavano il bus alla fermata: la multa, invece ha coinvolto solo lei. Sempre se lui non decida almeno di dividere la spesa.

Mercoledì 12 Maggio 2021, 11:40

