Affetto da Hiv fa sesso non protetto con una donna: «Glielo ha detto solo dopo». Arrestato

Accertato l'effettivo stato di sieropositività dell'uomo, gli agenti lo hanno arresto per il reato di tentate lesioni gravissime, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Nonostante la consapevolezza della sua malattia e la possibilità della trasmissione del virus alla vittima, aveva deciso di avere rapporti sessuali non protetti senza informarla del suo stato e dei rischi ai quali la donna era esposta.

«Fai sesso con me», mae glielo ha detto soltanto dopo: protagonista della storia choc un uomo abruzzese, che è stato arrestato con l'accusa di tentate lesioni gravissime dalla polizia di Bari, città in cui ha consumato il reato. L'uomo ha convinto una ragazza ad avere con lui un rapporto sessuale non protetto, per poi confessarle di essere sieropositivo.Dopo la terribile confessione, la donna è andata subito al Policlinico di Bari per le analisi: il preda al panico, si è sottoposta ad esami nell'Unità operativa della clinica di malattie infettive, dove ha fortunatamente scoperto di non essere stata contagiata: così ha deciso di non denunciare il partner. Ma la polizia, trattandosi di un reato procedibile d'ufficio, si è messa sulle sue tracce e lo ha identificato e fermato, con la collaborazione della Polizia abruzzese e grazie ad alcuni accertamenti sul traffico telefonico della donna.