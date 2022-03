Verona, schianto con la Ducati in prova: Ezio muore a 29 anni

È deceduto in ospedale Ezio Adami, il giovane meccanico di 29 anni che oggi, 14 marzo, poco dopo le 12, si è scontrato in moto contro un'auto in via Apollo, a Verona. Da una prima ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo della moto, forse per l'alta velocità ed una brusca frenata, rovinando a terra e finendo travolto da una vettura che sopraggiungeva dall'altra corsia.

Subito soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un'automedica ed un'ambulanza, il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e quindi portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime e, pochi minuti fa, il giovane è spirato all'ospedale di Borgo Trento a Verona.

La vittima, Ezio Adami, meccanico residente in zona, era appena uscito dall'officina dove aveva in lavorazione la Ducati che stava provando.

