Evade dal carcere, ruba una Harley Davidson e fugge in vacanza sul lago di Garda: arrestato in un agriturismo

Evasione degna del copione di un film a Massa Carrara, dove un detenuto ha sfruttato la libertà di un permesso premio per mettersi in contatto con una persona che voleva vendere online una Harley Davidson, l'ha raggiunta in taxi e - una volta rubato il mezzo - è scappato in sella alla moto alla volta del lago di Garda, dove è stato poi rintracciato e arrestato.

Evaso dal carcere, la fuga in moto

L'evaso è un cittadino tedesco, 54 anni, detenuto per condanne definitive inerenti delitti contro il patrimonio. L'uomo, durante la fruizione del permesso premio si era messo in contatto con una persona di Carrara che aveva posto in vendita, sui siti specializzati, la sua moto: una Harley Davidson modello Electra Glide del valore di oltre 23 mila euro e aveva raggiunto in taxi l'abitazione del proprietario del motociclo. Il venditore all'incontro, ignaro dell'identità del tedesco, aveva consentito, in buona fede, a quello che si era presentato come potenziale acquirente, di provare la moto per verificarne lo stato di efficienza della moto. Ha purtroppo dovuto attendere invano il suo ritorno e poi, compresa la situazione, si è recato a sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Avenza.

L'arresto

Il 54enne trova adesso rinchiuso presso la casa circondariale di Brescia. Dovrà rispondere di truffa ed evasione oltre a dover scontare una condanna per cumulo di pene per complessivi 3 anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Terni per reati commessi in passato: si parla di furti, truffe e altri delitti contro il patrimonio. Nel corso dell'operazione è stata recuperata anche la moto oggetto di furto, che il tedesco aveva custodito in un locale dell'agriturismo dove si era rifugiato. Successivamente la Harley Davidson è stata restituita al legittimo proprietario il quale non si aspettava un epilogo così rapido e soprattutto positivo. I carabinieri sono intervenuti prima che l'evaso espatriasse: sembra che fosse sua intenzione raggiungere la Baviera, sua terra d'origine.

