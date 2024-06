Evan ucciso di botte dal compagno della mamma, confermati gli ergastoli: «Lei non ha fatto niente mentre lui lo picchiava a morte»

di Redazione web

Ergastolo confermato per Letizia Spatola, 25 anni, e Salvatore Blanco, 33 anni, la mamma e il patrigno di Evan, il bimbo di un anno e mezzo morto a Rosolini (Siracusa) il 17 agosto del 2020. La Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 22 luglio 2022 della Corte d'assise di Siracusa. Secondo l'accusa il bimbo sarebbe deceduto per le lesioni inflitte dall'uomo davanti la madre che non sarebbe mai intervenuta. La grave «insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione» sarebbe riconducibile a delle lesioni subite dal minorenne, si legge nella relazione dell'autopsia.

La vicenda

Quando il bimbo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Modica i medici si sarebbero accorti delle ecchimosi sul corpicino. Secondo la Procura, Evan avrebbe subito diverse fratture per le percosse del compagno della madre. Solo per alcune di queste avrebbe subito il ricovero in ospedale. Traumi pregressi: fratture esterne ma anche al femore, allo sterno. Nell'ultimo ricovero, a luglio 2020 per una frattura alla clavicola, i medici facendo la radiografia si erano accorti delle fratture alle costole.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA