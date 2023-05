Risparmi intaccati, bollette, inflazione: italiani pessimisti

di Lorena Loiacono

Pessimisti e con poca fiducia nel futuro: escono così gli italiani dal ritratto che ne fa l’Eurispes nel Rapporto Italia 2023, il 35°. Ad emergere infatti è il poco ottimismo verso il domani. Dettato, probabilmente, dalla crisi legata al Covid che ha compromesso la situazione di molte famiglie: «La pandemia - spiegano da Eurispes - ha portato un senso di pessimismo tra gli italiani che in maggioranza, il 53,8%, indicano peggiorata la situazione economica del Paese nell’ultimo anno». E il futuro per la maggior parte degli italiani non è roseo: basti pensare che per un italiano su 3, vale a dire per il 31,2%, la situazione resterà stabile da qui a un anno e per il 30% addirittura peggiorerà. A vedere nel futuro un miglioramento è solo l’8,5% degli italiani mentre il 30,2% non sa cosa pensare.

A far preoccupare le famiglie sono soprattutto i costi legati alla casa: per quasi metà dei cittadini la spesa che più mette in difficoltà è infatti l’affitto. Per il 37,9% sono le bollette che negli ultimi mesi hanno tenuto banco tra rincari e polemiche, mentre per il 37,5% il problema è il mutuo con le rate che si impennano. Solo un italiano su quattro dichiara di riuscire a risparmiare, mentre il 38,9% delle famiglie è costretto a mettere mano ai risparmi per arrivare a fine mese.

Ognuno corre ai ripari come può: per far fronte al caro bollette, ad esempio, il 65% degli italiani utilizza lampadine a basso consumo energetico, il 62,9% addirittura utilizza meno il riscaldamento in casa. Più della metà, invece, evita di tenere in standby gli elettrodomestici e cerca di consumare il meno possibile l’acqua calda. Tre italiani su 10 hanno invece difficoltà a pagare le spese mediche, un altro aspetto che sta mandando in crisi le famiglie alle prese con elevati costi da sostenere nelle strutture private.

FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI

Mattarella al vertice del gradimento

Gli italiani osservano il lavoro delle istituzioni e danno i voti:al primo posto, con il 52,2% dei consensi, si posiziona il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che raccoglie la fiducia dalla maggior parte dei cittadini. Seguono la magistratura con il 41% di gradimento, il Parlamento al 30% e i presidenti di Regione al 34,8%. Un terzo degli italiani, pari al 34,3%, ha fiducia nell’attuale governo. Ma si registra una «situazione di generale calo della fiducia espressa dai cittadini nelle istituzioni».

RIFORME

Elezione premier, uno su 2 favorevole

Più di un italiano su due si dice favorevole all’elezione diretta del presidente del Consiglio: il 51,9% degli intervistati. Il 56% si dice favorevole l’autonomia delle Regioni anche se si registra una differenza territoriale: tra i cittadini del Nord-Est la percentuale sale al 65,2%, mentre tra i residenti nelle regioni del Sud il 52,6% è poco o per niente d’accordo. Per quanto riguarda l’elezione diretta del presidente della Repubblica, gli italiani favorevoli sono poco meno della metà dei cittadini: il 48,3%.

FORZE DI POLIZIA

Guardia di finanza la più apprezzata

Tra le forze dell’ordine, raggiunge il pieno gradimento tra gli italiani la guardia di finanza, che conquista il 55% circa dei cittadini, il 52,8% ha fiducia nella polizia di Stato, il 52,7% nell’Arma dei carabinieri. Nell’ambito della difesa oltre sei italiani su 10 manifestano la propria fiducia nell’Esercito, nell’Aeronautica militare e nella Marina militare. Sempre nella difesa, anche la Guardia costiera raccoglie il 65,1% dei consensi. I vigili del fuoco arrivano al 77,8% dei consensi. La polizia locale arriva al 53,2%.

UNIONI CIVILI

Matrimoni unisex, il 60% è d’accordo

Il 59,2% degli italiani dice sì al matrimonio tra persone dello stesso sesso, sale inoltre al 50,4% il consenso per l’adozione dei bambini da parte di coppie omosessuali, che nel 2019 era al 31,1%.

FECONDAZIONE

Eterologa, sono a favore 6 su 10

Gli italiani sono stati interpellati anche sui temi etici. Sei intervistati su 10, il 58% degli italiani, si dichiara a favore della fecondazione eterologa: si tratta di un dato in aumento rispetto al 2022 quando le preferenze erano al 56,9%. Per quanto riguarda la maternità surrogata invece la percentuale si ferma al 39,5%: poco meno di quattro italiani su 10 sono a favore della maternità surrogata. A proposito di figli, il 68,6% dei genitori vorrebbe vederli realizzare traguardi che loro non hanno potuto raggiungere.

EUTANASIA

Il 68% dice sì alla dolce morte

Quasi 7 italiani su 10, il 68%, è a favore dell’eutanasia. Stessa percentuale, leggermente più alta, anche a favore del testamento biologico. Si abbassa invece al 50% l’approccio favorevole degli italiani rispetto alla possibilità di ricorrere al suicidio assistito. Uno su due è d’accordo ma si tratta comunque di un risultato elevato visto che 4 anni fa, nel 2019, gli italiani favorevoli erano soltanto il 39,4%. Per quanto riguarda la legalizzazione delle droghe leggere meno della metà degli italiani si dichiara a favore.

CIBI ALTERNATIVI

Disposti a mangiare insetti solo 2 su 10

I grilli restino lontani dalla tavola: più di 8 italiani su 10, infatti, non sono disposti ad assaggiare gli insetti. A dire no è l’82,5% degli intervistati. Le risposte sono un pò meno drastiche quando si parla di prodotti lavorati con gli insetti, ad esempio il 23,3% acquisterebbe prodotti che contengono farine. Il dato sale per la carne sintetica: un italiano su quattro sarebbe disposto a mangiarla. Il 30% acquista alimenti senza lattosio, contro il 26% del 2019, alcuni lo fanno anche senza avere un’intolleranza.

SCOMMESSE

Gratta&vinci è il re, non gioca solo il 15%

Il Gratta e Vinci è in assoluto il gioco, con cui si vincono soldi, più popolare tra gli italiani: solo il 15% non ci gioca. Seguono il Lotto e il SuperEnalotto, visto che solo un italiano su quattro non ci gioca mai, e le lotterie da cui resta distante il 36,3%. Quasi un intervistato su due partecipa invece con diversa frequenza alle scommesse sportive. Il 56,5% delle donne dichiara di non esagerare nel gioco, a fronte del 49,4% degli uomini. Il 62,4% non ha la sensazione di spendere troppo giocando, si scende però al 52,1% tra gli uomini.

