Eternit: imprenditore rinviato a giudizio per omicidio volontario

Il gup di Napoli Alessandra Ferrigno ha rinviato a giudizio l'imprenditore svizzero Stephan Schmydheiny per l'ipotesi di omicidio volontario nell'ambito del filone napoletano del processo Eternit Bis. Il gup ha così accolto le tesi dei pm Anna Frasca e Giuliana Giuliano della sesta sezione della Procura di Napoli - lavoro e colpe professionali. Il processo inizierà il 12 aprile davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli.



L'Ona, Osservatorio nazionale amianto, si è costituito parte civile ed è difeso dall'avvocato Flora Rosa Abate del Foro di Napoli. «L'Ona continua la sua battaglia per assicurare giustizia ai lavoratori dell'Eternit che ha provocato centinaia di morti, e alle loro famiglie», dichiara il presidente dell'Ona Ezio Bonanni. «Ci auguriamo che questa volta lo svizzero non riesca a uscire dalle maglie della giustizia italiana», conclude Bonanni.

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:50