Estetista cinica, boom di incassi durante il lockdown: «Nonostante il covid a marzo ho fatturato 5,3 milioni di euro»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 22:28

In un'intervista al Fatto quotidiano, Cristina Fogazzi, 45enne di Brescia, alias l'Estetista cinica - una tra le influencer di beauty più famose del web - ha raccontato di come ha riorganizzato il suo lavoro per l'emergenza Covid. E di come, nonostante la pandemia, sia riuscita ad incassare in appena quattro mesi 13 milioni di euro. Nel 2019, i ricavi complessivi erano stati di 29 milioni di euro.- ha spiegato al Fatto -.Prenoti la mia estetista, lei in video-chiamata ti guarda il sedere, ti guarda la faccia e ti consiglia i nostri prodotti. Quindi io alle dipendenti del mio centro estetico pago lo stipendio e anche la percentuale sul venduto. Le ho tolte dalla cassa integrazione e loro sono felici».Cristina Fogazzi ha spiegato di aver sempre puntato sulle vendite online e di come questo abbia fatto la differenza: «L’e-commerce di prodotti per il viso e il corpo mi ha salvata. In questi mesi di quarantena magari la voglia di comprarsi un vestito non veniva, ma, vista l’inattività, quella di mettersi un fango sulle gambe sì.».Infine, l'Estetista cinica ha concluso parlando di come organizzerà il suo centro estetico per la sicurezza delle sue dipendenti e delle clienti: «».