«Estate italiana per veri Mampfiosi?», la pubblicità di McDonald’s Austria indigna i social

di Alessia Strinati

Panino “Estate italiana” in Germania: “Per veri MAFIOSI” (gioco di parole con “mampfen” = sbafare...).

Italiani tutti mafiosi? Che tristezza... Abbiamo ritrovato orgoglio e dignità, indietro non si torna! 🔝🇮🇹 pic.twitter.com/UiTvFgxA4g — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 21 luglio 2019

Lunedì 22 Luglio 2019, 17:30

Un, ma la pubblicità del. Ad inizio mese di luglio sono apparsi i cartelloni pubblicitari con la scrittache si traduce “per veri golosi” ma evoca chiaramente la frase “per veri mafiosi”.La pubblicità vorrebbe sponsorizzare un nuovo tipo di panino dal sapore italiano in territorio austriaco, ma il gioco di parole non è piaciuto agli italiani che hanno duramente criticato la reclame sui social. Al coro dei contrari si è unito anche quello di Matteo Salvini che commenta: «Italiani tutti mafiosi? Che tristezza... Abbiamo ritrovato orgoglio e dignità, indietro non si torna!».Il panino si chiama “Bella Italia” e la campagna gioca sulle parole “mafioso” e “mampfen”, che significa mangiare in tedesco. Sulla pagina Facebook stessa di McDonald’s Austria alcuni uteni hanno fatto capire quanto poco possa risultare simpatico agli italiani questo giochetto e da parte sua l'azienda ha replicato che non voleva esserci alcuna discriminazione.