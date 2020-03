Esselunga: «Fate la spesa in sicurezza». L'appello per fare tutto in sicurezza

La spesa rappresenta una necessità quotidiana, riaffermata dai decreti governativi. Esselunga è impegnata fin dal primo giorno a garantire il servizio alla clientela, grazie all’impegno straordinario dei suoi dipendenti, delle proprie produzioni e dell’apporto dei suoi quasi 2500 fornitori.



Il CEO di Esselunga, Sami Kahale, lancia un appello: «Aiutateci ad aiutarvi a fare la spesa in sicurezza, seguendo poche semplici regole, perché abbiamo preso le più attente misure possibili per tutelare la salute di tutti. Nessun problema di disponibilità degli alimentari, questo vale per tutta la Grande Distribuzione».



Per continuare a lavorare meglio, Esselunga chiede a tutta la Gentile Clientela di:



• non affollare i negozi specialmente nelle prime ore del mattino; siamo aperti tutti i giorni con orario continuato e senza modifiche.

• venire possibilmente da soli per effettuare la spesa, in modo da limitare al massimo assembramenti e contatti.

• usare tutti i parcheggi sui vari piani e, se disponibile, anche l’area esterna. • quando si accede dai parcheggi usare le rampe, poiché gli ascensori sono disponibili solamente per i disabili.

• non effettuare spese superiori alle esigenze, perché non esistono problemi di rifornimento in alcun modo.

• mantenere sempre e ovunque la distanza di sicurezza di un metro, come da disposizioni sanitarie e per rispetto degli altri clienti e del personale Esselunga.



Per tutto il nostro personale nei negozi, abbiamo fornito mascherine respiratorie, guanti monouso e flaconcini di gel disinfettante da taschino. Per tutti i nostri negozi, abbiamo potenziato i servizi di pulizia, attraverso il rafforzamento delle frequenze e modalità di pulizia dei servizi igienici sia dei clienti, sia dei dipendenti. Attivata, dove possibile, anche l’apertura alternata delle casse nei negozi, sulle quali saranno posizionati dei divisori entro la prossima settimana. Inoltre, stiamo collocando le strisce segnaletiche di distanza in prossimità dei reparti assistiti.



Per tutti i nostri clienti, abbiamo predisposto: guanti in prossimità dei box carrelli e di erogatori di gel disinfettante per le mani; l’installazione di cartelloni e la diffusione di audio messaggi informativi per ricordare di rispettare la distanza interpersonale minima; il contingentamento degli ingressi da parte di una guardia situata all’entrata dei negozi.



Per quello che riguarda l’e-commerce, il CEO, Sami Kahale, precisa: “Abbiamo registrato un’esplosione della domanda. Il mercato online alimentare in Italia vale complessivamente circa l’1% del totale. I mercati più avanzati in Europa e nel mondo si attestano tra il 4% e l’8%. In Esselunga siamo al 4% e le richieste ricevute in questi giorni ci portano sopra al 20%, cinque volte il livello attuale.



È evidente che nessuno può soddisfare un balzo percentuale del genere. I tempi di consegna si stanno assestando sulle due settimane. Per questo abbiamo definito un limite di una spesa per cliente per settimana e sono già in atto potenziamenti di natura straordinaria sulle preparazioni delle spese e sulla logistica. Vista l’eccezionale situazione, abbiamo avuto, e non escludiamo di avere nei prossimi giorni, delle criticità nell’area di Milano. Ci scusiamo per qualsiasi disservizio creato e ringraziamo la nostra Clientela per la pazienza e la comprensione. Ricordiamo, comunque, che non esistono problemi di approvvigionamento su tutta la nostra rete» Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 18:11

