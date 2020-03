Esselunga, nuovi orari di apertura e chiusura anticipata per i supermercati: cosa cambia fino al 3 aprile

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di eventuali disposizioni governative,dei suoi punti vendita per garantire ulteriore sicurezza alla clientela e ai suoi collaboratori e contribuire a ridurre il flusso delle persone fuori casa., nei negozi innei giorni feriali verràe lal’orario di apertura sarà. Per quanto riguarda i punti vendita nel, in ossequio alle disposizioni regionali, saranno apertiLa clientela continuerà a trovare guanti monouso e gel disinfettante agli ingressi di ogni negozio. L’accesso per la spesa sarà contingentato e protetto grazie all’adozione di misure di distanziamento delle eventuali code. La raccomandazione resta quella di recarsi in negozioe di attenersi rigidamente alle disposizioni in essere sul territorio, in modo da limitare con i singoli comportamenti la diffusione del virus Covid-19.Esselunga ribadisce che non esistono problemi di rifornimento di alcun genere alimentare e che anche per i beni utili ad affrontare al meglio questa fase emergenziale garantisce la possibilità di spesa, sempre nel rispetto delle disposizioni dei decreti governativi e delle ordinanze regionali.