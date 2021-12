Esplosione Ravanusa, trovato il corpo di uno dei due dispersi: Calogero Carmina era in garage, continuano le ricerche del figlio Giuseppe

È stato appena ritrovato dai vigili del fuoco uno dei due dispersi dell'esplosione avvenuta a Ravanusa a causa di una fuga di gas. Appartiene a Calogero Carmina, padre di Giuseppe Carmina, ancora disperso, l'ottavo corpo individuato ed estratto dalle macerie dopo l'esplosione a Ravanusa.

All'appello ancora mancavano Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio. Secondo le prime sommarie informazioni il corpo senza vita, del padre, è stato ritrovato in un garage. Il cadavere era nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l'esplosione. Per tutto il giorno i soccorritori hanno rimosso le macerie di quello che era l'appartamento del padre, dove il figlio si era recato per lasciare l'auto e per un veloce saluto. L'obiettivo era riuscire ad arrivare al livello della strada. Le ricerche continuano per recuperare anche il figlio Giuseppe.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 17:46

