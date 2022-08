Esplosione in casa: un morto e un ferito gravissimo. Stavano maneggiando un ordigno bellico

di Marco Corazza

Un'esplosione a San Stino di Livenza nel veneziano, un morto e un ferito grave. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno transennato la zona.

Il botto è stato udito da moltissime persone anche a lunga distanza lungo Riviera Corbolone nella omonima località di San Stino di Livenza. Pare che ad esplodere sia stata un ordigno bellico e non una bombola di GPL come pareva in un primo momento comunque all'interno di un'abitazione. A seguito della deflagrazione due persone sono rimaste ferite in modo molto serio, due uomini e uno sarebbe morto poco dopo.

I carabinieri stanno accertando che cosa sia accaduto. Sul posto 4 camion dei pompieri, 2 ambulanze e l'elicottero del Suem.

La dinamica

Poco prima delle 17:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trentin a San Stino di Livenza per l'esplosione. I pompieri arrivati da San Donà e Motta di Livenza sono entrati all'interno dell'abitazione portando all'esterno il ferito. Un altro uomo, a terra, è stato dichiarato morto dal medico del SUEM.

L’esplosione è stata probabilmente causata dal disinnesco artigianale di un ordigno bellico. I vigili del fuoco hanno circoscritto l’abitazione in attesa degli artificieri dei carabinieri per la bonifica dell’abitazione per la presenza di altri ordigni.

