Lucca, esplode una casa per fuga di gas: 5 feriti e un disperso. Donna individuata viva tra le macerie

A Montecarlo in provincia di Lucca, in via Traversa Marginone, è crollata questa mattina, intorno alle 11:30, una casa di campagna, probabilmente per un'esplosione dovuta a una fuga di gas. I vigili del fuoco sono sul posto. Al momento risulterebbero due persone disperse, mentre un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. Sul posto anche il personale Usar (per la ricerca in maceria) dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena.

Lucca, esplosione in una casa

Una persona è stata estratta viva dalle macerie della casa a Montecarlo ( Lucca), interessata stamani da un'esplosione con successivo crollo. È quanto si apprende dai vigili del fuoco. Si suppone, si spiega inoltre, la

presenza nell'abitazione di altre due persone. Sul posto, dopo l'allarme scattato intorno alle 11:30, stanno confluendo le squadre dal comando di Lucca con due Aps e un autogru, il personale Usar per la ricerca tra le macerie dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena.

🔴 #Lucca, esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo, causa una probabile fuga di gas: dalle 11:30 #vigilidelfuoco al lavoro, estratto un uomo in vita dalle macerie. In corso ricerca di 2 persone segnalate come disperse [#15aprile 12:15] pic.twitter.com/KpAP5G1JDU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 15, 2023

Donna viva tra le macerie

C'è una donna, viva, tra le macerie dell'abitazione di due piani dove si è verificata l'esplosione. I vigili del fuoco sono in contatto con la donna che, però, è ancora sotto le macerie. Non si hanno invece notizie di un uomo che si sarebbe trovato al pian terreno insieme alla donna. I vigili del fuoco avevano estratto in precedenza un uomo che si trovava al piano superiore quando si è verificata l'esplosione. Sempre al piano di sotto si sarebbe trovata la bombola di gas che sarebbe all'origine dell'esplosione e del conseguente crollo. Tra i feriti lievi due ragazzi che al momento dell'esplosione erano all'aperto.

