SEREN DEL GRAPPA - Bancomat fatto saltare nel cuore della notte a Seren del Grappa: 4 individui hanno fatto esplodere lo sportello della filiale della Cassa Rurale delle Dolomiti, in via Marconi. La banda è fuggita su una Audi scura, riuscendo a portar via 20.000 euro.

Frontale tra due auto, morto ex calciatore: Nicolò aveva 33 anni, allenava i ragazzini

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA