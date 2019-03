Boato ed esplosione all'ospedale: 50enne in fin di vita

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di panico, une una voce che terrorizza l'intera città di. Pochi minuti prima delle 13 è esplosa una caldaia della centrale termica del nuovo ospedale Urbani, in via dell’Agraria. Un uomo di 50 anni che in quel momento stava effettuando normali servizi di manutenzione è rimasto. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia ,118 con automedia e ambulanza della croce verde e l’eliambulanza.