Esplode pentola a pressione, paura per un bimbo di 7 anni: gravi ustioni al torace

Giovedì 6 Giugno 2019, 15:33

Paura ieri sera nel trevigiano, a, nel comune di, dove unè rimasto ustionato in casa dopo l’esplosione di una pentola a pressione: è successo intorno alle 19 e per soccorrere il bimbo è servito l’intervento dell’eliambulanza del Suem 118 e dell’elisoccorso Leone 1 di Treviso.La pentola a pressione sarebbe esplosa all’improvviso, provocando: l’immediato intervento dei sanitari e dei soccorritori ha limitato i danni per il piccolo, trasferito in un centro specializzato di Padova. Le sue condizioni sono state poi stabilizzate dai medici.