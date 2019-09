Esplode palazzina di due piani: grave una donna estratta viva dalle macerie

Un'esplosione, senza incendio, si è verificata al secondo piano di una villetta di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno recuperato una donna sotto le macerie ancora viva. Fortunatamente non ci sono vittime, come invece sembrava in un primo momento. È stata trasportata dal 118 in ospedale: è in gravi condizioni. A quanto si apprende, l'ambiente della casa era saturo di Gpl. Questo ha provocato lo scoppio e il conseguente crollo del solaio. Gli inquilini al primo piano sentendo il boato sono usciti subito in strada. Si sta procedendo alle verifiche delle abitazioni adiacenti.



Non ci sono vittime nell'esplosione che si è verificata oggi in una abitazione nel cuneese - a Villanova Mondovì - ma risulta, invece, una persona ferita in maniera grave. È quanto precisano i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, dopo che loro stessi avevano parlato di una vittima. Continuano le ricerche, tra le macerie, per escludere l'eventuale coinvolgimento di altre persone Sabato 28 Settembre 2019, 21:12

